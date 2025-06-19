شكرا لقرائتكم خبر وكيل وزارة الحج والعمرة يدشن جائرة إكرام للتميز لموسم حج 1446 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أمس، جائرة إكرام للتميز لموسم حج 1446هـ، في دورتها الأولى والمخصصة لمراكز الضيافة المتميزة التابعة لإكرام الضيف، أحد أذرع مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت).

وأوضح مستشار التميز والجوائز في إكرام الدكتور عدنان صالح الشهري، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز مراكز الضيافة نحو الأداء الإداري والتشغيلي الأمثل، لتحقيق نتائج متفوقة ومستدامة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والأهداف الاستراتيجية لإكرام الضيف، من خلال تكريم مراكز الضيافة المتميزة وإبراز منجزاتها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر تطبيق معايير الجودة، والتميز، والالتزام، والامتثال، وتعزيز التنافسية بين مراكز الضيافة للارتقاء بترتيب الشركة في المؤشرات، بجانب دعم الإبداع والابتكار، وإبراز المبادرات النوعية، والإسهام في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي، إضافة لإثراء تجربة الحجاج ضمن مسارات متنوعة تطلقها وزارة الحج والعمرة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف سعودي عيد أن الجائزة تأتي حرصا على الارتقاء بجودة أداء الخدمات، والالتزام والامتثال باتفاقية مستوى تقديم الخدمة، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين مراكز الضيافة، وتحسين وإثراء تجربة الحجاج، مشيرا إلى إطلاق مبادرة «جائزة إكرام للتميز»، بهدف تحفيز مراكز الضيافة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، ودعم الأداء الإداري والتشغيلي الأمثل، وتشجيع الإبداع والابتكار، من خلال تطبيق معايير ومؤشرات محددة، وتكريم المراكز الفائزة وإبراز جهودها ومنجزاتها إعلاميا، وتخصيص مساحة لها في معرض الحج والعمرة (إكسبو).