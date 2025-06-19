شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المعرض الدولي للمعدات والأدوات ومعرض »FSB Show» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات النسخ الافتتاحية من «المعرض الدولي للمعدات والأدوات» و»معرض FSB Show Riyadh»، التي تقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر حتى 18 يونيو الحالي، وسط حضور متخصصين ومهتمين من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي تنظيم الحدثين ضمن تعاون دولي يسهم في ربط الأسواق المحلية بأحدث الممارسات والتقنيات العالمية في مجالات الصناعة والبنية التحتية الرياضية والترفيهية، مما يعزز من تنافسية هذه القطاعات ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

ويستعرض «المعرض الدولي للمعدات والأدوات»، مجموعة واسعة من الحلول الحديثة في مجالات الأدوات الصناعية ومواد البناء والتشييد، ضمن منصة تجمع بين الابتكار والخبرة في تلبية احتياجات المشاريع التنموية المتسارعة في المملكة.

ويسلط معرض FSB Show Riyadh، الضوء على أحدث الابتكارات في تصميم المرافق الرياضية والمساحات الترفيهية المفتوحة، من خلال نماذج وتقنيات تدعم الصحة المجتمعية وتعزز من أنماط الحياة النشطة، إلى جانب إبراز الحلول المستدامة في بناء وتجهيز الملاعب والمرافق العامة.

وتضمنت فعاليات الحدثين عروضا وتجارب تفاعلية مبتكرة جذبت الزوار، من أبرزها تقنيات محاكاة الواقع الافتراضي في الرياضة، وتجارب ترفيهية رياضية تتيح للمشاركين خوض تحديات حركية ومهارية، مما أضفى بعدا حيويا على أجواء المعرض، وأسهم في تقديم تجربة شاملة تجمع بين المعرفة والابتكار والترفيه.

ويعد تنظيم هذه الفعاليات امتدادا للجهود الوطنية في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وتوسيع مجالات الاستثمار فيها، بما يسهم في تنويع الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الدولية، وتحفيز نمو القطاعات الصناعية والرياضية والترفيهية في المملكة.