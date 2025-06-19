«هيئة الطرق»: افتتاح الحركة المرورية على طريق جبل طلان بجازان

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وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال شملت أعمال السفلتة، وإنشاء 12 قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول، تشمل عبارات ومزلقانات وقنوات تصريف جانبية مع حمايات لميول الطريق ومعالجة طبقة الأسفلت، وشمل تنفيذ وسائل السلامة (حواجز خرسانية والدهانات وعيون القطط)، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تسهيل التنقل بين القرى والمحافظات.
وأشارت هيئة الطرق إلى أنها راعت توفير أعلى معايير الجودة والسلامة خلال أعمال الصيانة، عبر تنفيذ اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على تطوير شبكة الطرق، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
وأكدت مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
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