«الصادرات السعودية» تعزز منتجات البناء في جنوب أفريقيا

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ويعد معرض الخمسة الكبار أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التشييد والبناء، ويستقطب كبرى الشركات والمستثمرين والمطورين والمهندسين وصناع القرار، ما يجعله بيئة مثالية لعرض القدرات الصناعية الوطنية، واستكشاف الفرص النوعية في أسواق القارة الأفريقية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود «الصادرات السعودية» للترويج للمنتجات الوطنية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، بما يسهم في تعزيز تنافسية السلع والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
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