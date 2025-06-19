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«الصادرات السعودية» تعزز منتجات البناء في جنوب أفريقيا

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«الصادرات السعودية» تعزز منتجات البناء في جنوب أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» في معرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد 2025، الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025، بجناح يحمل هوية «صناعة سعودية» ويضم 10 شركات وطنية متخصصة في قطاع البناء والتشييد، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز حضور الشركات السعودية في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق تصديرها.

ويعد معرض الخمسة الكبار أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التشييد والبناء، ويستقطب كبرى الشركات والمستثمرين والمطورين والمهندسين وصناع القرار، ما يجعله بيئة مثالية لعرض القدرات الصناعية الوطنية، واستكشاف الفرص النوعية في أسواق القارة الأفريقية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود «الصادرات السعودية» للترويج للمنتجات الوطنية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، بما يسهم في تعزيز تنافسية السلع والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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