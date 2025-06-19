شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى لارناكا والبندقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، أولى رحلاتها إلى مدينة لارناكا في قبرص والبندقية في إيطاليا، وذلك انطلاقًا من مطارَي الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة على التوالي، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا في الاتجاه الواحد

وقالت الشركة أنه جرى تشغيل طائرات من طراز إيرباص A320 المتميزة بأحدث التقنيات والبرامج الترفيهية التي تتناسب مع جميع شرائح الضيوف، لتسيير رحلات لارناكا، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا في الاتجاه الواحد.

وجرى أيضًا تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى البندقية، انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بواقع رحلتين أسبوعياً في الاتجاه الواحد.

وتأتي خطة السعودية التشغيلية على القطاع الدولي لتطوير مستمر؛ بهدف زيادة حصتها من حركة السفر، وتحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من السياح والزوّار عبر الرحلات المجدولة والإضافية.

كما تحرص الشركة على زيادة نسبة الحركة العابرة بين قارات العالم مرورًا بالمملكة والتي تعتبر من ركائز استراتيجيتها وعصرها الجديد.