2500 جولة رقابية بالشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 2560 جولة رقابية، خلال النصف الأول من العام الجاري، على المنشآت التجارية والأسواق العامة في حاضرة الدمام، بهدف تعزيز الامتثال التجاري، وضبط المخالفات، وتحسين البيئة العامة.

وشملت الجولات رصد 49 بائعًا متجولًا مخالفًا، وضبط 292 آخرين بالتعاون مع الجهات الأمنية، إضافة إلى رفع 47 طنًا من المخلفات العشوائية لتحسين المشهد الحضري. وتابعت الأمانة 14 مزادًا عامًا لضمان الالتزام بالاشتراطات النظامية والسلامة العامة.

وأكد وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، استمرار جهود الأمانة في الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق رضا المستفيدين ويرفع جودة الخدمات.

وفي السياق ذاته، نفّذت الأمانة بمحافظة القطيف 213 جولة ميدانية من 28 مايو إلى 16 يونيو 2025، أسفرت عن إصدار 97 إنذارًا للمنشآت المخالفة، إلى جانب إصدار 500 شهادة صحية و50 رخصة مهنية، في إطار جهودها لتعزيز السلامة الغذائية والامتثال للأنظمة.