أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"

وتمثل التسمية اهتمامًا من أمير منطقة الرياض، ووفاءً للإنجازات التي حققها النعيم ـ رحمه الله ـ، حيث كان له دورًا محوريًا في النهوض بالمشهد الحضري لمدينة الرياض، وأسهم في تنفيذ مشاريع ومبادرات رفعت جودة البنية التحتية، وأضفت طابعًا حضريًا حديثًا على العاصمة طوال خدمته أمينًا للعاصمة من عام (1396)هـ (1976م) إلى عام (1411هـ) (1991م).
وتأتي مبادرة التسمية لدمج الرمز المعنوي لشخصية الأمين الأسبق مع فضاء عام مفتوح يخدم المجتمع، ما يُضفي بُعدًا إنسانيًا وحضريًا يعزز الذاكرة المؤسسية للمدينة، لحمل اسم شخصية أسهمت في نهضة الرياض وتقدمها.
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