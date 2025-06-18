شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن سلمان يشارك في موكب افتتاح رويال أسكوت مع الملك تشارلز و الملكة كاميلا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت، تصدر الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الموكب الملكي في افتتاح مهرجان “رويال أسكوت” الشهير، إلى جانب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، حيث شهدت العربة الملكية الأولى هذا الحضور الذي جذب اهتمام وسائل الإعلام والحضور البريطاني.

وتميز ظهور الأمير فيصل بارتدائه الزي السعودي التقليدي، في مشهد جمع بين ثقافات مختلفة داخل أحد أعرق السباقات البريطانية، خاصة مع ما تمثله رياضة الفروسية من أهمية تاريخية في البلدين.

وبعد انتهاء الموكب، انتقل الأمير فيصل بن سلمان إلى الجناح الملكي لمتابعة منافسات السباق في يومه الافتتاحي، إلى جانب نخبة من أفراد العائلة المالكة البريطانية، في مناسبة اعتادت أن تجمع كبار الشخصيات من مختلف دول العالم .