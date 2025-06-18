شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في أمريكا تعلن إغلاقها يومي الخميس والجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء عن إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة، 19 و20 يونيو، وذلك بمناسبة عطلة فيدرالية، على أن يُستأنف العمل يوم الإثنين 23 يونيو 2025م.

وأكدت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عن حرصها على خدمة المواطنين، مشيرة إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل عبر الأرقام التالية:

‏(202) 746-3555

‏(202) 746-0666

‏(202) 746-9777

‏(202) 746-2888