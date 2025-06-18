شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الجمعة أول أيام التوبيع وفيه حر الانصراف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بأن موسم التويبع يبدأ بعد غدٍ الجمعة، وهو النجم الثاني من نجوم فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “تجف فيه الغدران، فيه طباخ اللون، يحمد فيه أكل البقول ويستعمل فيه كل بارد رطب، فيه أطول نهار وأقصر ليل ثم يزداد طول الليل، تشتد فيه حرارة الجو إذا وافقت موجة حر”.

كما أشار إلى أن فصل التويبع يشهد زراعة الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر.

وأضاف: فيه حر الانصراف؛ تقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف، وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.