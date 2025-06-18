شكرا لمتابعة خبر عن حجاج سنغاليون يتأنقون بالثوب في مطار جدة قبل عودتهم لبلادهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف مجموعة من الحجاج السنغاليين الأنظار خلال تواجدهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعدما ارتدوا الثوب وتأنقوا به أثناء انتظارهم رحلتهم للعودة إلى بلادهم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الحجاج وهم يتألقون بالثوب، وسط سعادة بالغة لفتت أنظار الجميع.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الرواد بروح الألفة والتقدير التي عبّر عنها الحجاج من خلال ارتداء الزي الوطني، في بادرة رمزية تعكس الاحترام والتقدير لحفاوة الاستقبال والتنظيم الذي حظوا به خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام.