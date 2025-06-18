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حجاج سنغاليون يتأنقون بالثوب في مطار جدة قبل عودتهم لبلادهم .. فيديو

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  • حجاج سنغاليون يتأنقون بالثوب في مطار جدة قبل عودتهم لبلادهم .. فيديو 1/2
  • حجاج سنغاليون يتأنقون بالثوب في مطار جدة قبل عودتهم لبلادهم .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - خطف مجموعة من الحجاج السنغاليين الأنظار خلال تواجدهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعدما ارتدوا الثوب وتأنقوا به أثناء انتظارهم رحلتهم للعودة إلى بلادهم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الحجاج وهم يتألقون بالثوب، وسط سعادة بالغة لفتت أنظار الجميع.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الرواد بروح الألفة والتقدير التي عبّر عنها الحجاج من خلال ارتداء الزي الوطني، في بادرة رمزية تعكس الاحترام والتقدير لحفاوة الاستقبال والتنظيم الذي حظوا به خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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