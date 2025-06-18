شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطرق: افتتاح الحركة المرورية على طريق جبل طلان بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق جبل طلان في الاتجاهين، الذي يخدم سكان جبل طلان والقرى المجاورة في محافظة الداير بمنطقة جازان بطول 6.1 كم، بعد استكمال أعمال الصيانة, وذلك في إطار جهود الهيئة لتحسين مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة وفعالية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال شملت أعمال السفلتة، وإنشاء 12 قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول، تشمل عبارات ومزلقانات وقنوات تصريف جانبية مع حمايات لميول الطريق ومعالجة طبقة الأسفلت، وشمل تنفيذ وسائل السلامة (حواجز خرسانية والدهانات وعيون القطط), مؤكدةً أن المشروع سيسهم في تسهيل التنقل بين القرى والمحافظات.

وأشارت “هيئة الطرق” إلى أنها راعت توفير أعلى معايير الجودة والسلامة خلال أعمال الصيانة، عبر تنفيذ اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية, والاهتزازات التحذيرية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على تطوير شبكة الطرق، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.