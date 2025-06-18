شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح المقصود بجملة: لا حر إلا بعد انصراف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند المقصود بعبارة “لا حرّ إلا بعد انصراف” .

وقال المسند من خلال صفحته الرسمية عبر منصة اكس : ” تعني أن أشد موجات الحرارة لا تبدأ فعلياً إلا بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، وهو ما يحدث سنوياً في الحادي والعشرين من يونيو، حين تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها ” .

وبيّن أن الزاوية الشمسية تبدأ بالتغير بعد هذا التاريخ، ما يؤدي إلى تصاعد تدريجي في الكتلة الحرارية، إلا أن ذروة الحرارة لا تُسجّل مباشرة، بل تتأخر حتى أواخر يوليو ومطلع أغسطس، نتيجة تراكم الحرارة على اليابسة والمسطحات المائية.

وأشار المسند إلى أن مدار السرطان يمر داخل الأراضي السعودية، وتحديداً جنوب حوطة بني تميم ومهد الذهب، وما بين ينبع ورابغ، مؤكداً أن هذه المناطق تتأثر بشكل مباشر بالحركة الشمسية.

وأضاف أستاذ المناخ أن مناطق جنوبي العراق والكويت وشرقي السعودية تسجّل عادةً أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم خلال هذه الفترة، مؤكداً أن هذه الظاهرة المناخية طبيعية ومترابطة مع حركة الشمس السنوية.