شكرا لمتابعة خبر عن تدشين جهاز لقياس استجابة جذع الدماغ للسمع بمستشفى ينبع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، تدشين جهاز اختبار استجابة جذع الدماغ للسمع (ABR) في مستشفى ينبع العام، ضمن جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الوقاية والتشخيص المبكر.

وأوضح التجمّع الصحي أن الجهاز يُستخدم لفحص حديثي الولادة، والأطفال، وحالات خاصة من البالغين، بهدف الكشف المبكر والدقيق عن مشكلات السمع، والوقاية من الإعاقة السمعية، ويدعم الجهاز جودة التشخيص، وإمكانية التدخّل المبكر.

ويُعدّ جهاز (ABR) من التقنيات المتقدمة في اختبارات السمع العصبية، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مستشفى ينبع العام ضمن خطط تحسين الرعاية الصحية.