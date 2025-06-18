شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: الليلة تبدأ مرحلة التربيع الأخير لقمر ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يصل القمر اليوم إلى مرحلة التربيع الأخير لشهر ذي الحجة عند الساعة 10:19 مساءً (07:19 مساءً بتوقيت غرينتش), بعد أن يكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيبقى يُزين السماء حتى بقية الليل، ويُرصد عاليًا في السماء بالتزامن مع شروق شمس يوم الخميس، قبل أن يغرب بعد الظهر وفق التوقيت المحلي.

وعَـد فترة التربيع الأخير من أنسب الأوقات لرصد معالم سطح القمر، ويظهر نصفه مضاءً والنصف الآخر في ظلال، ما يتيح فرصة مثالية لاستخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لمشاهدة الجبال والفوهات القمرية بوضوح، خاصة على امتداد “الحد الفاصل” بين الجانبين النهاري والليلي، ويضفي تداخل الضوء والظل مشهدًا ثلاثي الأبعاد يُثري تجربة الرصد والتصوير الفلكي.

وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس تدريجيًا حتى يصل القمر إلى طور هلال نهاية الشهر، ويرصد قبيل شروق الشمس، استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران، إيذانًا ببدء شهر محرم 1447هـ.