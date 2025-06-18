السعودية | انتظام مغادرة رحلات الحجاج من “مطار المدينة المنورة” إلى بلدانهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حركة تشغيل مكثفة لنقل الحجاج إلى بلدانهم عبر رحلات منتظمة يتم تسييرها على مدار الساعة إلى العديد من الوجهات.

وتركّز الجهود الميدانية التي تواكب مرحلة تفويج الحجاج خلال الموسم الثاني للحج على الإلتزام بمواعيد تفويج ضيوف الرحمن من مساكنهم في الأوقات المقررة ضمن برنامج التفويج، بما يضمن وصول الحجاج إلى الصالات المخصصة في المطار قبل موعد مغادرة الرحلة بوقتٍ كافٍ، لتمكينهم من استكمال خدمات فحص ونقل الامتعة، وتغليفها، وشحنها، وإنهاء إجراءات المغادرة بيسر وراحة، بتنسيقٍ تام بين الجهات ذات العلاقة، وبإشراف اللجنة الدائمة للحج والعمرة والزيارة بإمارة المنطقة، بما يضمن انسيابية أعمال التفويج، وانتظام الرحلات في مواعيدها.

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