السعودية | جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّعت جمعية البر بأبها يوم الإثنين 20/12/1446هـ عددًا من اتفاقيات الشراكة التعاونية مع سبع جمعيات أهلية في منطقة عسير وتهدف تلك الاتفاقيات بتعزيز التعاون المشترك فيما يحقق النفع الاجتماعي والتنموي للفرد والمجتمع ، حيث شملت الجمعيات : جمعية البر والخدمات الإنسانية بالقوباء ، جمعية البر الخيرية بأحد ثربان ، جمعية البر بـروام ، جمعية البر الأهلية بسحر آل عاصم ، الجمعية الأهلية للخدمات الإنسانية بقرى بني مازن سراة وتهامة ، جمعية البر الخيرية بوادي الحيا ، جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالعرقين ، حيث مثّل جمعية البر بأبها في توقيع الاتفاقيات فضيلة الأمين العام الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس مؤكداً بأن هذه الشراكات تأتي انطلاقًا من حرص الجمعية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتمكين العمل المجتمعي في منطقة عسير ، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية مملكتنا الغالية فيما يخص القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره بفعالية واستدامة.

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