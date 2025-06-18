تسييل الضمانات البنكية لـ7 شركات عمرة

تقديم الخدمات
وباشرت الوزارة في هذا الصدد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وأوقفت نشاط تلك الشركات وتسييل ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة.
وأكّدت حرصها على ضمان حصول ضيوف الرحمن على حقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه المعتمرين.
إطار منهجي
إلى ذلك، أنهت وزارة الحج والعمرة تسليم نموذج التوعية الشامل لمكاتب شؤون الحجاج، بهدف توفير إطار منهجي ومرجعي شامل للتوعية، في خطوة تأتي للتحسين المستمر لتجربة ضيوف الرحمن، الذي يعد بمثابة وثيقة إرشادية مبنية على أفضل الممارسات في توعية الحجاج، وذلك في إطار توحيد الجهود التوعوية المقدمة لضيوف الرحمن.
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