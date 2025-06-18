409 آلاف مسكن مهداة من أفراد لعائلاتهم

سجلت المساكن المشغولة بالأسر السعودية خلال العام الماضي، والمقدمة من أحد أفراد العائلة، 409 آلاف مسكن، وفاقت المساكن المشغولة المستأجرة مساكن 5 أنواع مختلفة بـ32%، في وقت سيطرت أسر منطقة مكة المكرمة التي تسكن المساكن المستأجرة بـ27%، واستحوذت أسر الشرقية، على أكثر المساكن المقدمة من أحد أفراد العائلة بـ23%، على مستوى المملكة.

1.4 مليون مسكن

كشف تقرير المساكن لعام 2024، أنواع المساكن المشغولة بأسر سعودية، حيث تصدرت المساكن المشغولة بالأسر السعودية المساكن المستأجرة، والتي بلغت 1.409.053 مليون مسكن مستأجر بـ32%، وحلت المساكن المقدمة من أحد أفراد العائلة ثانيًا، بإجمالي 409.064 مسكنًا بـ9%، والمساكن المقدمة من العمل الحكومي ثالثًا، بإجمالي 62.798 مسكنًا بـ1.43%، ومساكن مقدمة من الجمعيات الخيريو رابعًا، بإجمالي 20.779 مسكنًا بـ0.47%، ومساكن مقدمة من فاعل خير خامسًا، بإجمالي 8270 بـ0.18%، ومساكن مقدمة من العمل الخاص سادسًا، بإجمالي 6948 بـ0.15%.

مساكن مستأجرة

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المساكن المستأجرة، المشغولة بالأسر السعودية، بـإجمالي 381.925 مسكنًا مستأجرًا بـ27%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 345.002 مسكن مستأجر بـ24%، ثم المنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 234.114 مسكنًا مستأجرًا بـ17%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 128.475 مسكنًا مستأجرًا بـ9%، وعسير خامسًا، بإجمالي 102.120 مسكنًا مستأجرًا بـ7%، وتبوك سادسًا، بإجمالي 50.230 مسكنً بـ4%، والقصيم سابعًا، بإجمالي 43.615 مسكنًا مستأجرًا بـ3%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 36.847 مسكنًا مستأجرًا بـ2.61%.

مساكن مشغولة

شكلت المنطقة الشرقية أعلى أسر تسكن مساكن مقدمة من أحد أفراد العائلة، حيث بلغت إجمالي المساكن المقدمة من أحد أفراد العائلة 94.971 مسكنً بـ23%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 92.112 مسكنًا بـ22.51%، ومنطقة الرياض ثالثًا، بـ92.028 مسكنًا بـ22.49%، وجازان رابعًا، بإجمالي 35.738 مسكنًا بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 26.871 مسكنًا بـ7%، وعسير سادسًا، بإجمالي 11.700 مسكن بـ3%.

وتصدرت منطقة الرياض المساكن المشغولة بالأسر السعودية، المقدمة من العمل الحكومي بـ38%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ26%، ومنطقة تبوك ثالثًا بـ10%، ومكة المكرمة رابعًا بـ7%، والقصيم خامسًا 5%، وعسير سادسًا 4%، ونجران سابعًا بـ3.72%، وجازان ثامنًا بـ3%.

الأكثر مساكن مستأجرة مشغولة

مكة المكرمة 381.925

الرياض 345.002

الشرقية 234.114

المدينة المنورة 128.475

عسير 102.120

مساكن مقدمة من أفراد العائلة

الشرقية 94.971

مكة المكرمة 92.112

الرياض 92.028

جازان 35.738

المدينة المنورة 26.871

عسير 11.700

مساكن مقدمة من العمل الحكومي

الرياض 38%

الشرقية 26%

تبوك 10%

مكة المكرمة 7%

القصيم 5%