409 آلاف مسكن مهداة من أفراد لعائلاتهم

1.4 مليون مسكن
كشف تقرير المساكن لعام 2024، أنواع المساكن المشغولة بأسر سعودية، حيث تصدرت المساكن المشغولة بالأسر السعودية المساكن المستأجرة، والتي بلغت 1.409.053 مليون مسكن مستأجر بـ32%، وحلت المساكن المقدمة من أحد أفراد العائلة ثانيًا، بإجمالي 409.064 مسكنًا بـ9%، والمساكن المقدمة من العمل الحكومي ثالثًا، بإجمالي 62.798 مسكنًا بـ1.43%، ومساكن مقدمة من الجمعيات الخيريو رابعًا، بإجمالي 20.779 مسكنًا بـ0.47%، ومساكن مقدمة من فاعل خير خامسًا، بإجمالي 8270 بـ0.18%، ومساكن مقدمة من العمل الخاص سادسًا، بإجمالي 6948 بـ0.15%.
مساكن مستأجرة
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المساكن المستأجرة، المشغولة بالأسر السعودية، بـإجمالي 381.925 مسكنًا مستأجرًا بـ27%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 345.002 مسكن مستأجر بـ24%، ثم المنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 234.114 مسكنًا مستأجرًا بـ17%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 128.475 مسكنًا مستأجرًا بـ9%، وعسير خامسًا، بإجمالي 102.120 مسكنًا مستأجرًا بـ7%، وتبوك سادسًا، بإجمالي 50.230 مسكنً بـ4%، والقصيم سابعًا، بإجمالي 43.615 مسكنًا مستأجرًا بـ3%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 36.847 مسكنًا مستأجرًا بـ2.61%.
مساكن مشغولة
شكلت المنطقة الشرقية أعلى أسر تسكن مساكن مقدمة من أحد أفراد العائلة، حيث بلغت إجمالي المساكن المقدمة من أحد أفراد العائلة 94.971 مسكنً بـ23%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 92.112 مسكنًا بـ22.51%، ومنطقة الرياض ثالثًا، بـ92.028 مسكنًا بـ22.49%، وجازان رابعًا، بإجمالي 35.738 مسكنًا بـ9%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 26.871 مسكنًا بـ7%، وعسير سادسًا، بإجمالي 11.700 مسكن بـ3%.
وتصدرت منطقة الرياض المساكن المشغولة بالأسر السعودية، المقدمة من العمل الحكومي بـ38%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ26%، ومنطقة تبوك ثالثًا بـ10%، ومكة المكرمة رابعًا بـ7%، والقصيم خامسًا 5%، وعسير سادسًا 4%، ونجران سابعًا بـ3.72%، وجازان ثامنًا بـ3%.
الأكثر مساكن مستأجرة مشغولة
مكة المكرمة 381.925
الرياض 345.002
الشرقية 234.114
المدينة المنورة 128.475
عسير 102.120
مساكن مقدمة من أفراد العائلة
الشرقية 94.971
مكة المكرمة 92.112
الرياض 92.028
جازان 35.738
المدينة المنورة 26.871
عسير 11.700
مساكن مقدمة من العمل الحكومي
الرياض 38%
الشرقية 26%
تبوك 10%
مكة المكرمة 7%
القصيم 5%
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