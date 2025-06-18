شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشارك المملكة، ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تُنظَّم في إطار العام الثقافي السعودي-الصيني.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وتُبرز الحراك الأدبي والفكري المتنامي في المملكة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى:تقديم نتاج الأدب السعودي المعاصر للجمهور الصيني، مد جسور التواصل الثقافي عبر ندوات وجلسات حوارية ولقاءات أدبية، بناء شراكات استراتيجية مع دور النشر والمؤسسات الثقافية الصينية، ودعم انتشار الأدب السعودي في أسواق جديدة، وخاصة السوق الآسيوية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن المشاركة في معرض بكين تمثل “فرصة مهمة لنقل صورة معاصرة للثقافة السعودية، بما تحمله من تنوع وتطور، وتعزيز الحوار الحضاري مع أحد أعرق الشعوب ثقافيًا”.

الجدير بالذكر أن المملكة كانت ضيف شرف في دورة المعرض لعام 2024، حيث قدمت عبر جناحها فعاليات مميزة تنوعت بين ندوات فكرية وعروض فنية تفاعلية، وقد حظيت بإقبال واسع ساهم في تعزيز الحضور السعودي في الساحة الثقافية الآسيوية.