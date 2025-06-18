شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج الإيرانيون يتسلّمون هدية خادم الحرمين الشريفين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسلم الحجاج الإيرانيون، هدية خادم الحرمين الشريفين في منفذ جديدة عرعر قبل رحيلهم عن المملكة.

وغادرت أولى رحلات الحجاج الإيرانيين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، متجهة إلى مطار عرعر، تمهيدًا لانتقالهم برًّا عبر منفذ جديدة عرعر إلى إيران.

وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بناءً على التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، واستجابة لما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، الذي وجّه وزارة الحج والعمرة بتوفير كل ما يلزم لضمان عودة الحجاج الإيرانيين بسلام، وتسهيل مغادرتهم في ظل الظروف الجوية والأمنية الطارئة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.