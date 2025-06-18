شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد لطائرة الخطوط السعودية بعد هبوطها الاضطراري وإخلاء الركاب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غيرت “الخطوط السعودية” مسار رحلتها المتجهة من جدة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى مطار كوالانامو، صباح اليوم الثلاثاء، عقب تلقيها بلاغاً بوجود قنبلة على متن الطائرة.

ووثق مقطع فيديو إخلاء الطائرة من جميع الركاب وأفراد الطاقم، فيما أجرت السلطات المعنية الفحوصات الروتينية للتأكد من سلامة الطائرة، وبعد فحص وتفتيش الطائرة اتضح أن البلاغ كان كاذبًا.

الطائرة من طراز B777-300ER وتحمل التسجيل HZ-AK32 لا تزال متوقفة في مطار كوالانامو في اندونيسيا، وكانت تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، وقد اضطرت لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

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