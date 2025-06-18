شكرا لمتابعة خبر عن ‏أمير نجران يدشّن مبادرة الربط الإلكتروني لنظام الاتصالات الإدارية بين الداخلية والإمارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مبادرة ربط نظام الاتصالات الإدارية بالإمارة بنظام ديوان وزارة الداخلية.

وأكّد سموه حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في المضي قدمًا في تفعيل برنامج التحول الرقمي في جميع القطاعات والتعاملات وفق رؤية السعودية 2030.

وتأتي مبادرة الربط الإلكتروني ضمن إستراتيجية الإمارة للتحول الرقمي نحو عمل حكومي أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز جودة الأداء الإداري، وفق أعلى معايير الأمان الفنية.