السعودية | الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على عدد من المدن، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة تتجاوز 44 درجة مئوية في بعض الخليج 365، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح المركز أن مدينة الرياض تشهد اليوم الأربعاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى 44 درجة مئوية، وسط أجواء مشمسة ومستقرة، مع نشاط طفيف في الرياح السطحية.

وفيما يخص الخليج 365 الأخرى، بيّن التقرير أن:

المنطقة الشرقية تسجل درجات حرارة عظمى تصل إلى 45 درجة مئوية مع رياح حارة ورطوبة مرتفعة.

القصيم وحائل تشهدان أجواءً شديدة الحرارة مع حرارة عظمى تلامس 43 درجة مئوية.

مكة المكرمة والمدينة المنورة تستمر فيهما الأجواء الصيفية المعتادة، مع درجات حرارة بين 41–43 درجة مئوية.

جدة تشهد أجواءً حارة ورطبة نسبيًا، بدرجات حرارة تتراوح بين 37–39 درجة مئوية.

تحذيرات وتوصيات

ودعا المركز إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب الماء، مع أهمية استخدام واقيات الشمس وتجنب ممارسة الأنشطة الخارجية الشاقة.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تخضع للمراقبة المستمرة، مع احتمالية إصدار تنبيهات في حال حدوث تغيرات مفاجئة، لافتًا إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل في معظم الخليج 365.

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