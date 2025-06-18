السعودية | جامعة طيبة تعلن أن القبول للعام الجامعي متاح فقط عبر منصة “قبول”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، أن التسجيل للعام الجامعي 1447هـ متاح حصرًا عبر منصة “قبول”، المنصة الوطنية الموحدة للقبول الجامعي، داعيةً الراغبين في الالتحاق بالجامعة إلى المبادرة بالتسجيل ومتابعة المواعيد المحددة.

وأوضحت الجامعة أن فترة إدخال وتعديل الرغبات مستمرة حتى 26 يونيو 2025م، فيما تبدأ مرحلة تأكيد الطلبات وإجراء المقابلات والاختبارات من 29 يونيو حتى 10 يوليو، تليها مرحلة تأكيد الرغبة النهائية خلال يومي 13 و14 يوليو، ثم تُتاح الفرص الإضافية من 15 إلى 26 يوليو 2025م.

وأكدت الجامعة أهمية الاطلاع على المتطلبات والضوابط من خلال الحسابات الرسمية، أو عبر الرابط: uap.sa، ضمن حملة توعوية بعنوان “مستقبلك اختيارك”.

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