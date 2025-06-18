السعودية | مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توقّع اتفاقية مع مؤسسة البصر العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة البصر العالمية؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمحتاجين الذين يعانون من فقدان بصر يمكن علاجه من قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك في مقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ومثّل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أمينها العام الدكتور عيسى الأنصاري، فيما مثّل مؤسسة البصر العالمية الأمين العام الدكتور عادل الرشود.

ونصّت الاتفاقية على التعاون المشترك لتعزيز جوانب التعاون بينهما في مساعدة المحتاجين من مرضى العيون في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك بتنفيذ حملات طبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، والإسهام في توفير احتياجات مرضى العيون وذوي الإعاقات البصرية من الأجهزة الطبية والأدوية، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال طب العيون.

وأوضح الدكتور عيسى الأنصاري، أن الاتفاقية تضمنت التعاون في تنفيذ برامج وحملات طبية لمكافحة أمراض العمى في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وتقديم الخدمات التي تساعد على دعم الجوانب التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في مساعدة المحتاجين من المكفوفين.

يذكر أن مؤسسة البصر العالمية تعمل تحت مظلة الهيئة العالمية لمكافحة العمى، وتتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقوم بجهود متخصصة في مكافحة العمى والأمراض المسببة له ورعاية مرضى العيون المحتاجين وتوفير ما يلزمهم من علاج طبي وعمليات وأجهزة طبية.

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