شكرا لمتابعة خبر عن بدء تسجيل طلبات الالتحاق بمراحل التعليم العام لمن تجاوزا الـ21 عامًا بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استقبال طلبات الراغبين في تحديد المستوى الوزاري، لإكمال دراستهم خلال العام الدراسي 1447هـ.

ودعت إدارة التعليم، سكان منطقة المدينة المنورة ممن تجاوزت أعمارهم (21) عامًا، وانقطعوا عن التعليم لمدة (3) سنوات فأكثر، ويرغبون في الالتحاق بمراحل التعليم العام لاستكمال دراستهم إلى الاستفادة من فرصة التعليم النظامي وتحديد مستوياتهم التعليمية عن طريق الاختبار الوزاري المخصّص لهذه الفئة، وتقديم طلباتهم قبل نهاية فترة التقديم في الـ(20) من محرم المقبل.