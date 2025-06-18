شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يحصد لقب أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة الثامنة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توج طيران ناس بلقب “أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط” للمرة الثامنة على التوالي، وذلك ضمن جوائز منظمة سكاي تراكس العالمية، كما جاء ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم.

وجاء الإعلان خلال الحفل الذي أقيم على هامش معرض باريس الجوي، وسط حضور عالمي واسع من خبراء ومسؤولي صناعة الطيران.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.