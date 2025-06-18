شكرا لمتابعة خبر عن بيان من الخطوط السعودية بشأن وجود قنبلة على متن إحدى الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الخطوط السعودية بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، بشأن ورود بلاغ أمني على متن إحدى الرحلات المتجهة إلي العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقالت الخطوط السعودية في بيانها: “استجابةً لبلاغ أمني ورد على متن الرحلة، حوّلت الخطوط السعودية رحلتها رقم SV5276 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، إلى مطار كوالانامو الدولي في إندونيسيا كإجراء احترازي”.

وأضاف البيان: “قد هبطت الطائرة وتم إخلاؤها من جميع الضيوف وأفراد الطاقم بسلام، كما أجرت السلطات المعنية الفحوصات الروتينية والتي أكدت سلامة الطائرة”.

وتابعت الخطوط السعودية: “نطمئن ذوي الضيوف والرأي العام بأن سلامة ضيوفنا وأفراد طاقمنا تعتبر أولوية قصوى، حيث تقدم “السعودية” الرعاية والدعم الكاملين للضيوف، ويجري حاليًا اتخاذ ترتيبات السفر لهم لمواصلة رحلاتهم”.

وكانت إحدى طائرات الخطوط السعودية، قد تلقت بلاغاً أمنياً، قادها لتحويل مسارها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى مطار كوالانامو الدولي بمدينة ميدان الإندونيسية، كإجراء احترازي.

‎واضطرت رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم SV 5276، التي تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، أثناء اتجاهها إلى مطار جاكرتا الدولي، لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

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