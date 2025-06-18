شكرا لمتابعة خبر عن قنبلة تغير مسار طائرة الخطوط السعودية في الأجواء الإندونيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت إحدى طائرات الخطوط السعودية، بلاغاً أمنياً، قادها لتحويل مسارها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى مطار كوالانامو الدولي بمدينة ميدان الإندونيسية، كإجراء احترازي.

‎واضطرت رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم SV 5276، التي تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، أثناء اتجاهها إلى مطار جاكرتا الدولي، لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

‎فيما أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني “، أنه استجابة لبلاغ أمني ورد على متن الرحلة، حوّلت الخطوط السعودية رحلتها رقم SV5276 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، إلى مطار كوالانامو في إندونيسيا.

‎وهبطت الطائرة وجرى إخلاؤها من جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام، فيما أجرت السلطات المعنية الفحوصات الروتينية التي أكدت سلامة الطائرة.