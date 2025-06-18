شكرا لمتابعة خبر عن استقبال أسطوري في المطار لخريجة سعودية عادت من الابتعاث.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية يوثق لحظة استقبال عائلة سعودية لابنتهم المتخرجة من الابتعاث، وسط أجواء احتفالية مبهجة داخل أحد المطارات.

وظهرت الخريجة خلال الفيديو المتداول، وهي ترتدي زي التخرج داخل صالة المطار، حيث استقبلتها عائلتها بالزغاريد، والأهازيج، وباقات الورود.

كما بادرت شقيقات الخريجة بتعليق لافتات طريفة كتب على إحداها: “كحلي عينك يا متفرجة.. أختي اليوم متخرجة”، بينما كانت سيارة فارهة بانتظارها خارج المطار، مزينة بعبارة مبروك التخرج”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من قبل النشطاء والمدونين، وجاءت التعليقات كالتالي: “أعرف إحساسها مبسوطة مرة لأن دعم الأهل له طعم مختلف”، فيما كتب آخر: “ما شاء الله، الله يوفقها ويفتح لها دروب الخير، واضح فخر أهلها فيها”، وعلق آخر: الله يا حلو روحهم واضح قد ايش مبسوطين وفخورين فيها ” .