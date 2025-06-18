شكرا لمتابعة خبر عن ابن خثيلة: المملكة تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتدعم جهود التهدئة الفورية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبد المحسن بن خثيلة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير.

وقال بن خثيلة خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان: تحث المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة” .

وأضاف : ” كما تؤكد المملكة على أهمية دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين”.