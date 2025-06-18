شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، التقرير السنوي الخاص بالهيئة للعام 2024م، وذلك خلال استقباله اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد.

واطّلع سموه على أبرز ما تضمنه التقرير من برامج ومشروعات أنجزتها الهيئة والخدمات التي تقدمها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز مستويات جودة الحياة في المحافظات الجبلية من خلال الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة، واستغلال الميز التنافسية والمقومات الاستثمارية التي تتميز بها منطقة جازان، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ونوّه بالدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية تحت توجيهات سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة لتحقيق التنمية بمختلف محافظات القطاع الجبلي، التي تعد أساسًا لتحقيق الازدهار والتنمية ورغد العيش والرخاء لأبناء المنطقة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.