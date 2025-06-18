شكرا لمتابعة خبر عن هل يحل الذكاء الاصطناعي محل المرشد المهني؟ مختص يجيب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير التدريب والتطوير المهني، مبارك الظفيري، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن الإرشاد المهني البشري، رغم قدرته على دعم العملية الاستشارية وتحليل البيانات.

وأوضح الظفيري خلال استضافته عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورًا مهمًا في تسهيل الوصول إلى المعلومات وطرح الأسئلة بعمق، إلا أنها تفتقر إلى العنصر الإنساني، الذي يُعد أساسًا في العلاقة بين المسترشد ومقدم الخدمة.

وأضاف: “الذكاء الاصطناعي ممكن يدعم، لكنه لا يغني عن وجود مرشد مهني خبير، التفاعل الإنساني مهم جدًا، وهناك كيمياء لا توفرها التكنولوجيا بين المسترشد والمختص”.

كما أشار إلى أن الاستشارة المتكاملة لا تكتمل دون فهم السياق الشخصي والتفاصيل الدقيقة التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي إدراكها بشكل كامل، مؤكدًا أن التقنية تظل أداة مساعدة وليست بديلاً عن الإنسان.