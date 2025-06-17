«الغذاء والدواء» تستعرض جهودها في تعزيز الوعي لدى القطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها؛ لتعزيز الوعي والامتثال لدى منشآت القطاع الخاص في المدينة المنورة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، بعنوان «اشتراطات الفسح والتفتيش للمنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء». وتناولت الورشة أهم الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بفسح وتفتيش المنتجات والمنشآت الواقعة تحت إشراف الهيئة، والمخالفات الشائعة للمنتجات المستوردة إلى المملكة؛ بهدف رفع كفاءة الالتزام بالأنظمة، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة. وتأتي المبادرة ضمن الفعاليات التي تعقدها غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز الجوانب التوعوية لدى منشآت القطاع التجاري والصناعي، لضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز جودة المنتجات في السوق المحلي.

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