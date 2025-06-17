شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون الإسلامية» توزع المصاحف على الحجاج المغادرين عبر منفذ حالة عمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ حالة عمار الحدودي، وذلك ضمن مبادرات الوزارة النوعية لخدمة ضيوف الرحمن، في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحجاج والمعتمرين.

ويأتي هذا التوزيع الكريم امتدادا للجهود المباركة التي تقدمها المملكة في خدمة الحجاج منذ قدومهم حتى مغادرتهم، وتهدى إليهم نسخ من المصحف الشريف، بما يعكس القيم الإسلامية الرفيعة، وحرص المملكة على نشر كتاب الله في أصقاع الأرض، وتجسيدا لرسالتها السامية في العناية بالإسلام والمسلمين.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وامتنانهم على هذه الهدية المباركة، التي وصفوها بأنها أغلى ما يهدى في ختام رحلة إيمانية عظيمة.

وأثنوا على ما قدمته المملكة من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكدين أن هذه العناية الفائقة والمبادرات الكريمة ليست بغريبة على المملكة.

يشار إلى أن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين يشمل جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ويجري بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تأكيدا على اهتمامها الكبير بخدمة ضيوف الرحمن في كل مراحل رحلتهم إلى بيت الله الحرام.