شكرا لقرائتكم خبر مركز مشاريع البنية التحتية يطلق خدمة «إشعارات بدء الأعمال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خدمة «إشعارات بدء الأعمال»، وهي خدمة تلقائية يبلغ من خلالها السكان وأصحاب الأعمال عبر رسائل نصية عند وجود أعمال بنية تحتية في الشوارع الداخلية المحيطة بهم، لإطلاعهم المسبق على أي أعمال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الخدمات الأساسية، والتخطيط المبكر واختيار طرق بديلة عند الحاجة.

وتتضمن الرسائل النصية اسم الموقع المتأثر بالأعمال ومعلوماته، ونوع الأعمال المنفذة فيه مثل: (الطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات)، إضافة إلى المدة المتوقعة لانتهاء الأعمال، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، إضافة إلى تقليل الشكاوى والاستفسارات عبر تزويد السكان بالمعلومات بشكل استباقي.

وتأتي هذه الخدمة امتدادا لجهود المركز في تقديم حلول رقمية واستثمار التقنيات نحو تعزيز جودة الحياة، وزيادة رضا المواطنين والمقيمين والزوار في أعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.