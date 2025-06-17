شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات «أسبوع التراث» بمدينة تبوك ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمدينة تبوك فعاليات «أسبوع التراث»، الذي تنظمه هيئة التراث، يستمر لمدة أسبوع، بمشاركة واسعة من الحرفيين والحرفيات بالمنطقة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتفعيل مبادرات عام الحرف اليدوية 2025؛ التي تهدف إلى إبراز الحرف التقليدية، وتعزيز حضورها في المجتمع المحلي.

وأكدت هيئة التراث أن المشاركات تمثلت في تخصيص عدد من الأجنحة لبيع المنتجات اليدوية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تفاعلية للحرف التراثية، كالمشغولات الفخارية والمشغولات النسيجية؛ بهدف إبراز جماليات الحرف السعودية التقليدية، وتحفيز الجيل الجديد على اكتشافها وإتقانها، إلى جانب عرض مرئي لأبرز ما تمتاز به مناطق المملكة من الحرف اليدوية، مشيرة إلى أن الفعاليات تقام يوميا من الساعة 4:00 مساء حتى 11:00 ليلا، في بيئة تثقيفية وترفيهية تُجسّد غنى الموروث الثقافي السعودي، وتسهم في دعم وتمكين الحرفيين ضمن رؤية الهيئة؛ لتعزيز الحضور المجتمعي للتراث، وتمكينه بصفته رافدا اقتصاديا ثقافيا.

ودعت هيئة التراث الزوار والمقيمين في منطقة تبوك إلى التفاعل مع الفعاليات، والاستمتاع بتجربة تراثية متكاملة، تحتفي بالهوية الوطنية وتعزز من الوعي بقيمة التراث المحلي، وذلك بمجمع تبوك بارك مول.

يذكر أن مبادرة عام الحرف اليدوية 2025 تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة التراث؛ بهدف حفظ وصون الحرف التقليدية، وتوثيقها، وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام للحرفيين، إضافة إلى تعزيز ارتباط المجتمع بالهوية السعودية الأصيلة، عبر فعاليات نوعية تقام في مختلف مناطق المملكة على مدار العام.