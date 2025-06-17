المركز السعودي للأعمال يشارك في المؤتمر الدولي للتقنية الحيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ضمن الجناح السعودي في المؤتمر الدولي للتقنية الحيوية (BIO International Convention) المقام في مركز المؤتمرات والمعارض بمدينة بوسطن الأمريكية، خلال الفترة من 16 - 19 يونيو 2025م؛ للتعريف بنموذج تقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال في المملكة.

ويستعرض المركز خلال المشاركة في المؤتمر الذي يشهد مشاركة عدد من الجهات الصحية والعلمية والاستثمارية المعنية بدعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، أدواره في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وأثرها في تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، من خلال تطوير نموذج موحد لتقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.

ويتناول جناح المركز خدماته المتاحة لتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي، والاستثمار في المشاريع التنموية والمقومات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، بحضور قادة قطاع الأعمال والمهتمين بمجالات التقنية الحيوية من 68 دولة.