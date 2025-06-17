شكرا لقرائتكم خبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية تشارك في معرض باريس الدولي للطيران 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، انطلقت أمس مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض باريس الدولي للطيران 2025، أحد أكبر وأعرق المعارض المتخصصة في مجال الطيران والدفاع على مستوى العالم، في مطار باريس - لو بورجيه، ويستمر حتى 22 يونيو الحالي.

وحضر انطلاق مشاركة الهيئة في المعرض، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم وحضور دولي واسع.

وأكد المهندس العوهلي، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ضمنها توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري، لافتا النظر إلى أن هذه المشاركات الدولية تؤكد التأثير العالمي للمملكة، وتبرز التقدم الكبير في تطوير السياسات والتشريعات الجاذبة للمستثمرين، والبيئة الصناعية الداعمة لنمو القطاع محليا وعالميا.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض باريس الدولي للطيران 2025، تأتي امتدادا لنجاحات المملكة المتواصلة في المحافل الدولية، وتأكيدا على التزام الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تطوير قطاع صناعي دفاعي وأمني منافس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن المستدام، عبر بناء شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.