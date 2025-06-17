السعودية | الأمير حسام بن سعود يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الباحة وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مقر الإمارة اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الباحة وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة.

وتهدف المذكرة التي وقعها أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير فرع وزارة الرياضة بندر بن سعد الغامدي، إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، في مجال تقديم خدمات المشاركات المجتمعية التي تعود بالفائدة على أفراد المجتمع وتخدم الجهود والخدمات التي يقدمها الطرفان.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة، أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للاستفادة من الإمكانات المتاحة، موضحًا أن مثل هذه الاتفاقيات التعاونية تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وحثّ على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يجب أن تكون مرجعًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة، وذلك في ظل الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لجميع الخليج 365 والقطاعات.

من جانبه أوضح الدكتور السواط أن هذه الشراكات المجتمعية ستسهم في الاستفادة من الإمكانات لدى الأطراف المتفقة للوصول لأكبر شريحة من المجتمع.

بدوره بيّن مدير فرع وزارة الرياضة بندر الغامدي أن مثل هذه الاتفاقيات تتيح فرصًا مهمة لخدمة رؤية وزارة الرياضة في إيجاد مجتمع رياضي، والإسهام في تحقيق إستراتيجيات وأهداف الإدارتين.

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