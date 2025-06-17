السعودية | دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 46 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مُخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 46 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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