انت الان تتابع مبادرة "حج بصحة" تخدم أكثر من 123 ألف مستفيد من حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
17 يونيو 2025, 10:21 صباحاً
تواصل مبادرة "حج بصحة" تقديم خدماتها الصحية لحجاج الداخل من مستفيدي التجمعات الصحية في المملكة لموسم حج 1446هـ، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للحجاج من المواطنين والمقيمين، بالتكامل والتناغم بين جميع التجمعات الصحية الـ20.
وقدّمت المبادرة خدماتها لأكثر من 123 ألف مستفيد، ضمن الجهود الاستباقية للمنظومة الصحية السعودية، ممثلةً في شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، حيث استهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى تقديم التطعيمات الأساسية، والفحوصات المخبرية، والأدوية، إلى جانب تعزيز التوعية والإرشادات الصحية لحجاج الداخل المسجلين عبر منصة "نسك" التابعة لوزارة الحج والعمرة.
وبيّنت شركة الصحة القابضة أن نسبة المستفيدين الذين تم التواصل معهم من حجاج الداخل تجاوزت 94%، فيما أجرى الفحوصات المخبرية أكثر من 22 ألف مستفيد، بإجمالي تجاوز 224 ألف فحص. وأسفرت المبادرة عن اكتشاف نحو 11 ألف حالة تم تشخيصها لأول مرة بأمراض مزمنة، شملت: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والدهون، وأمراض الجهاز التنفسي.
وتولى تجمع مكة المكرمة الصحي متابعة الحالة الصحية لهؤلاء الحجاج من خلال زيارات ميدانية لمقرات سكنهم في المشاعر المقدسة (منى – مزدلفة – عرفات)، حيث تم تقديم الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، على أن تُستكمل في مرحلتها الثالثة متابعة حالة الحجاج بعد عودتهم إلى مدنهم بسلام.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله –، وضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الرعاية الطبية في الوقت المناسب، وتفعيل مبدأ الوقاية قبل العلاج، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
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