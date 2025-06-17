شكرا لمتابعة خبر عن سكان أضم يعانون من السفلتة ورئيس البلدية لا يرد.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدّى تأخر سفلتة طبقة الإسفلت بعد كشطها على شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة أضم، إلى وجود حفر متناثرة تضر بالمركبات، الأمر الذي تسبب في إعطاب إطارات بعض المركبات، وبعض حوادث الاصطدام.

ومما أثار استياء عابري هذا الطريق، توقف العمل به بعد كشطه لمدة تقارب خمسة أشهر، دون أن يتم إكمال عملية تجديد سفلتته، لا سيما وأنه يعتبر الشارع الوحيد من جنوبها المؤدي إلى المحافظة، والمدخل الرئيسي لها، حيث يربطها بكثير من المدن والمحافظات والمراكز والقرى المجاورة، كذلك يعتبر شارع حيوي وتجاري، يسلكه يومياً العديد من السيارات، الصغيرة والكبيرة، ووسائل نقل الطلاب والطالبات.

وبدورها، تواصلت صحيفة “صدى” مع رئيس بلدية أضم م/ عمر أحمد الزهراني؛ لمعرفة أسباب تأخر تنفيذ المشروع، وهل هناك مدة زمنية في القريب العاجل لإنهاء معاناة المواطنين مع هذا المشروع المتعثر، إلا أنه وحتى لحظة إعداد الخبر لم يتم الرد من طرفه.