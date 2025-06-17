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قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تؤكد استمرار حظر التجوال

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قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تؤكد استمرار حظر التجوال

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الرياض - علي القحطاني - وجهت القنصلية في لوس أنجلوس، نصيحة إلى المواطنين السعوديين بالابتعاد عن التجمعات والمظاهرات، مشيرة إلى استمرار حظر التجول المفروض في وسط المدينة من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا.

وتضمن بيان للقنصلية عبر حسابها على منصة إكس: «تود القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس التنويه على جميع المواطنين الموجودين في مدينة لوس أنجلوس باستمرار السلطات المحلية في حظر التجول المفروض في وسط المدينة من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك حتى إشعار آخر».

وتابعت: «تجدد القنصلية دعوتها إلى المواطنين بتجنب الوجود في المنطقة، والابتعاد أيضًا عن أشكال التجمعات والمظاهرات كافة؛ حفاظًا على سلامتهم»، لافتة إلى أن في الحالات الطارئة، يُرجى التواصل فورًا على الهاتف المخصص للحالات الطارئة برقم 3108956642.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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