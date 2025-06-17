شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تؤكد استمرار حظر التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، نصيحة إلى المواطنين السعوديين بالابتعاد عن التجمعات والمظاهرات، مشيرة إلى استمرار حظر التجول المفروض في وسط المدينة من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا.

وتضمن بيان للقنصلية عبر حسابها على منصة إكس: «تود القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس التنويه على جميع المواطنين الموجودين في مدينة لوس أنجلوس باستمرار السلطات المحلية في حظر التجول المفروض في وسط المدينة من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك حتى إشعار آخر».

وتابعت: «تجدد القنصلية دعوتها إلى المواطنين بتجنب الوجود في المنطقة، والابتعاد أيضًا عن أشكال التجمعات والمظاهرات كافة؛ حفاظًا على سلامتهم»، لافتة إلى أن في الحالات الطارئة، يُرجى التواصل فورًا على الهاتف المخصص للحالات الطارئة برقم 3108956642.