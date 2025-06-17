شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول الأمير عبدالعزيز بن فهد مقر عزاء جدته هيا العساف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، عند وصوله مقر عزاء جدته الراحلة هيا العساف، رحمها الله وغفر لها، واستقبال سموه للمعزين.

وكانت قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيا بنت عساف العساف، فجر يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025م، 17 ذو القعدة 1446هـ والفقيدة هي والدة الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم، حرم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله، وجدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وشارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد في مراسم دفن جدته هيا بنت عساف العساف، وسط حضور من أفراد الأسرة الكريمة وأصدقاء ومعارف الفقيدة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.