شكرا لمتابعة خبر عن مختصة: المعلومة المتواجدة بالدماغ تحتاج 24 ساعة لاسترجاعها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت المختصة في الإرشاد التعليمي، مها الشريف، إن المعلومة المتواجدة بالدماغ تحتاجها لاسترجاعها 24 ساعة.

وأضافت أن السهر للمذاكرة قبل الاختبار خطأ كبير لأنه عمليا تحتاج المعلومة المتواجدة بالدماغ لاسترجاعها 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونصحت بأخذ فترة راحة بين المذاكرة كل ساعتين، وتكون هذه الفترة راحة من 5 إلى 10 دقائق، مضيفة أنه لا داعي للاستنفار الزائد من قبل الأسرة في فترة الاختبارات.