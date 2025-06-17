السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات جنوب غرب المملكة، وعلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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