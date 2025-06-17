السعودية | الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق صفحة مركز الوثائق والمحفوظات الإلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الصفحة الإلكترونية الخاصة بمركز الوثائق والمحفوظات بالرئاسة العامة، وذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة في البوابة الإلكترونية الداخلية للرئاسة العامة.

وبيَّن معاليه أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تجويد أعمالها، وتطوير منظومة خدماتها، وذلك في إطار منهجية الرئاسة العامة لتحقيق التحول الإلكتروني.

وتتيح الصفحة الإلكترونية اطِّلاع المستفيدين على اللوائح والأنظمة والنماذج المعتمدة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؛ لتنظيم وحفظ وثائق الرئاسة العامة بأعلى معايير الجودة والمهنية، وتوفير خدمات مثلى في إدارة وثائق الرئاسة العامة، وتقديمها بطريقة آمنة للمستفيدين، وتُعد منصة لنشر الوعي الوثائقي لمنسوبي الرئاسة العامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط