السعودية | حرس الحدود يواصل تقديم خدماته لتسهيل عودة الحجاج القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود تقديم الخدمات لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لعام 1446هـ، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والخدمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به المديرية العامة لحرس الحدود، لانسيابية حركة مغادرة الحجاج الإيرانيين وتيسير إجراءاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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